Вчера Король смог насладиться разгромом, который "селесао" устроили сборной Южной Кореи в 1/8 финала ЧМ. Команда и болельщики не забыли почтить 82-летнего Пеле, который сейчас находится в больнице. Трибуны были усеяны плакатами в честь легенды, а по завершении матча соответствующий баннер подняли и игроки.

Пеле поблагодарил за качественный футбол и горячую поддержку земляков. "Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день очень счастливым", – Globo цитирует сообщение Короля, которое он передал через своих родных.

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Оптимизма добавили и дочери трехкратного чемпиона мира. Клавдия и Флавия Насименту заверили, что проблемы отца не связаны с раком толстой кишки, и его не переводили в отделение для тяжелобольных. На самом деле Пеле борется с респираторным заболеванием, возникшим вследствие коронавируса. Говорить о выписке из больницы пока рано.

Добавим, что 9 декабря у сборной Бразилии будет еще один шанс порадовать Короля в матче 1/4 финала ЧМ против хорватов.

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