Катарские шейхи могут быть довольны. Финал чемпионата мира в их стране по праву претендует на статус лучшего в истории футбола. Да еще и творцами этого события стали футболисты ПСЖ – клуба, также принадлежащего королевской династии страны. Лео Месси одержал самую значимую победу в своей карьере, а Килиан Мбаппе выдал неординарный индивидуальный перформанс.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти

Из шести голов, которые засчитал Шимон Марциняк, пять в свой актив записали Месси и Мбаппе. Это позволило ПСЖ подняться в тройку клубов, чьи игроки забили больше всех мячей в финалах чемпионатов мира. Если бы не ещё один герой Аргентины, было бы даже второе место, но обо всем по поярдку. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR знакомит с топ-5 клубов мира, футболисты которых чаще всего зажигали в решающих матчах Мундиалей.

5. Бавария и Вест Хэм – 4 гола

Присутствие здесь лондонского клуба может показаться неожиданностью, но объяснение очень простое. Джефф Хёрст (3 гола) и Мартин Питерс (1) принесли Англии титул в 1966 году и до сих пор являются единственными игроками "Трех львов", которые забивали в финале чемпионатов мира. Вест Хэм, соответственно, остается единственным английским клубом с такими футболистами. Хёрс до 2022 года был единственным автором хет-трика в решающем матче. Теперь делит лавры с Мбаппе.

Впервые игроки Баварии отличились в финале Мундиаля в 1974 году, когда Герд Мюллер па Пауль Брайтнер сделали Германию чемпионкой мира. Свой второй мяч Брайтнер забил на ЧМ-1982, что не помешало Италии взять золото. Последним в списке баварцев является Марио Гетце, чей мяч оказался единственным в финале 2014 против Аргентины.

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4. Сантос – 5 голов

Бразильский клуб столь высокой позицией прежде всего обязан Пеле. Трехкратный чемпион мира оформил дубль в финале 1958-го и еще один мяч добавил в 1970-м. Два других гола также пришлись на тот золотой период "селесау". Зито отмечался также на триумфальном ЧМ-1962, а Карлос Альберто на прощальном Мундиале Пеле.

3. ПСЖ – 6 голов

Парижан в топ-3 вытащили лишь два последних турнира и два футболиста. Главная заслуга принадлежит Килиану Мбаппе, который забивал на России и в Катаре. С четырьмя голами француз стал лучшим бомбардиром финалов чемпионатов мира. Еще два мяча добавил Лео Месси.

2. Ювентус – 7 голов

"Старая синьора" – команда победителей. Раймундо Орси, Марк Тарделли, Паоло Росси, Зинедин Зидан (оформил дубль) и Анхель Ди Мария становились победителями турниров, на которых забивали в решающем матче. Только Марио Манджукич портит статистику. Зато хорват остается единственным игроком в истории финалов чемпионатов мира, отмечавшимся автоголом (в чужие ворота он также забил).

1. Интер – 8 голов

Возглавляет рейтинг еще один гранд Серии А. 7 футболистов забили 8 мячей. Дубль в свой актив записал только Роналдо. Роберто Бонинсенья, Алессандро Альтобелли, Карл-Хайнц Румменигге, Андреас Бреме, Марко Матерацци, Иван Перишич – так выглядит список, к которому упорно не хотел присоединяться Лаутаро Мартинес.

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