Стан здоров'я легенди футболу Пеле погіршується. За даними лікарні, де лікується 82-річний бразилець, у нього прогресує рак товстої кишки, і йому потрібний додатковий догляд через ниркову та сердечну недостатність. Про це повідомляє UOL Esporte.

Пеле відреагував на успіх Бразилії в 1/8 фіналу ЧС – доньки розповіли про реальний стан Короля

Пеле був госпіталізований до лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу 29 листопада для повторної оцінки його хіміотерапевтичного лікування після того, як у вересні 2021 року у його кишечнику було виявлено пухлину.

Колишній нападник досі лікується у звичайній палаті, де йому надають необхідний догляд.

За кілька хвилин до прес-релізу лікарні дочки Пеле Келі Насіменто та Флавія Арантес підтвердили у своїх соціальних мережах, що їхній батько зустріне Різдво у лікарні.

Мессі та Мбаппе за крок до рекорду, Італія домінує, Вест Хем на рівні Баварії – найкращі бомбардири фіналів ЧС у клубах