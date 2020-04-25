"Здесь все солидно": Иванисеня рассказал о финансовой ситуации в Заре

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня поделился мыслями относительно ситуации с зарплатами в луганском клубе.

"Знаю, что из-за карантина многие клубы УПЛ урезают своим игрокам зарплаты. Но чтобы кто-то из команды об этом говорил – такого нет.

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Виктор Скрипник постоянно общается с президентом, интересуется делами в команде. О том, чтобы уменьшить зарплату, таких разговоров нет. Впрочем, как и задержек по выплате – здесь все солидно", – сказал Иванисеня в интервью SportTravelerUA.

Напомним, 26-летний полузащитник начал профессиональную карьеру футболиста в Шахтере в 2011 году, однако за главную команду "горняков" не сыграл ни одного поединка. После двух лет в Мариуполе стал вице-чемпионом Грузии с тбилисским Динамо, откуда и перешел в Зарю. В текущем сезоне сыграл за луганский клуб в УПЛ в 21 матче и забил один гол. В ноябре 2019-го дебютировал за национальную сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии.

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