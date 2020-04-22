Заря в Лиге чемпионов: Иванисеня оценил силу своей команды

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня поделился мыслями о перспективах Зари в самом престижном еврокубке.

"Готова ли команда играть в Лиге чемпионов? Не знаю, команда только строится. У нас нет такого, что костяк играет вместе много лет. Посмотрим, готовы ли, после завершения чемпионата.

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Не думаю, что кто-то из игроков решит уйти из команды, если Заря доиграет сезон и выйдет в квалификацию Лиги чемпионов. Это самые престижные соревнования Старого света, здесь хотят играть все. Если ты завоевал с этой командой что-то важное, то для чего сейчас уходить? И если бы я выбирал между вторым местом в УПЛ и победой в Кубке Украины, то выбрал бы серебро чемпионата. Все-таки, предпочитаю Лигу чемпионов. Хотя и Кубок Заря тоже выигрывала", – сказал Иванисеня в интервью SportTravelerUA.

Напомним, 26-летний полузащитник начал профессиональную карьеру футболиста в Шахтере в 2011 году, однако за главную команду "горняков" не сыграл ни одного поединка. После двух лет в Мариуполе стал вице-чемпионом Грузии с тбилисским Динамо, откуда и перешел в Зарю. В текущем сезоне сыграл за луганский клуб в УПЛ в 21 матче и забил один гол. В ноябре 2019-го дебютировал за национальную сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии.

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