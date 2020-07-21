"Здесь не о чем говорить": Маркевич дал однозначный прогноз относительно матча Шахтера против Вольфсбурга

Легендарный тренер Мирон Маркевич оптимистично настроен перед ответной игрой Шахтера против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Экс-наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины не сомневается в "горняках".

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"Конечно, Шахтер пройдет дальше. Я не думаю, что что-то произойдет. Шахтер просто сильнее. Здесь не о чем говорить. Тем более, Шахтер выиграл первую игру, забив два мяча", – резюмировал Маркевич в интервью Sport.ua.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы подопечные Луиша Каштру на выезде обыграли Вольфсбург со счетом 2:1. Ответный матч состоится 5 августа в Киеве.

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