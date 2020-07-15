toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Вольфсбург: "горняки" проведут спарринг перед матчем Лиги Европы

15:20 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: "горняки" проведут спарринг перед матчем Лиги Европы
Шахтер / ФК Шахтер

"Оранжево-черные" перед еврокубковым матчем испытают свои силы на представителе Второй лиги.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

Донецкий Шахтер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга проведет товарищеский поединок с Вересом, сообщает официальный сайт ровенской команды.

Главный скаут Шахтера оценил жребий "горняков" в Лиге Европы

Встреча состоится 30 июля в Киеве на НСК Олимпийский. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру планирует задействовать в матче основных игроков.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл "волков" на выезде со счетом 2:1.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

blog_ava
Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби
13:12
10578
Теги
Верес Верес Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру Вольфсбург - Шахтер Товарищеские матчи Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук