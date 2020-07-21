"Тут нема про що говорити": Маркевич дав однозначний прогноз щодо матчу Шахтаря проти Вольфсбурга

Легендарний тренер Мирон Маркевич оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю Шахтаря проти Вольфсбурга в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Екс-наставник Металіста, Дніпра та збірної України не сумнівається в "гірниках".

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"Звичайно, Шахтар пройде далі. Я не думаю, що щось станеться. Шахтар просто сильніший. Тут нема про що говорити. Тим більше, Шахтар виграв першу гру, забивши два м’ячі", – резюмував Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи підопічні Луїша Каштру на виїзді обіграли Вольфсбург з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 серпня в Києві.

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