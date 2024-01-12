"Це було в аеропорті Львова, ми грали чи то з Вересом, чи то з Рухом, я не памʼятаю, де саме. І десь о 10-й вечора у нас має бути літак вже на Київ. Зрозуміло, що о 10-й вечора в аеропорті Львова, який не є великим аеропортом, вже все закрито. Динамо погодували, поки ми їхали до аеропорту, вечеря була – все добре. Але Гармаш – це та людина, яка постійно хоче їсти і ніколи не наїдається. Але найгірше те, що він не повніє і цьому заздрять усі футболісти.

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Приїжджаємо до аеропорту, проходимо всі контролі, здали багаж і от чекаємо, поки нас покличуть до літака. В залі очікування є точка, "ларьочок", де можна придбати будь-який там батончик, "снікерс", чіпси, все, що захочете. Але проблема в тому, що він закритий, тому що вже 10-та вечора.

Над цим "ларьочком" величезний плакат гравців збірної України. І на той час Гармаш знову викликався до національної збірної, взяв участь у фотосесії, і його обличчя теж було на цьому банері. Він перелазить, щоб взяти "снікерс", ще бере пачку чіпсів, круасанчики, солодку воду. Бере папір, ручку і пише: "Тут був Денис Гармаш, залишаю вам кошти певні". Кладе 1000 гривень, папірчик залишає у барі і йде у літак", – наводить слова Шахова-молодшого Брутальний футбол з посиланням інтерв'ю ТаТоТаке.

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