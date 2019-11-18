Сборная Бразилии U-17 стала победителем юношеского чемпионата мира

Сборная Бразилии победила на юношеском чемпионате мира-2019. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира U-17, финал

Мексика U-17 – Бразилия U-17 – 1:2

Голы: Гонсалес, 66 – Жорже, 83, Лазаро, 90+3

Юношеская сборная Бразилии стала победителем чемпионата мира 2019 года. В финальном матче "желто-зеленые" в волевом стиле сумели вырвать победу у мексиканцев уже в добавленное арбитром время.

Первая половина встречи прошла в равной игры без забитых мячей, однако по ударам преобладали номинальные гости (хотя сам финальный матч проходил в Бразилии). В середине второго тайма полузащитник сборной Мексики Брайан Гонсалес открыл счет в матче. На 83-й минуте бразильцы получили право на одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Кайо Жорже и сравнял счет в матче. Все шло к дополнительному времени, однако на третьей компенсированной минуте Лазаро удалось забить победный гол за сборную Бразилии.

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Для "селесао" эта победа на юношеском чемпионате мира стала четвертой в истории. Самой титулованной в этой возрастной группе U-17 является команда Нигерии, которая пять раз побеждала на первенствах планеты и трижды завоевала серебряные награды.

К слову, третье место на юношеском ЧМ-2019 заняла национальная команда Франции. В матче за бронзу она одержала победу над сборной Нидерландов со счетом 3:1.

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