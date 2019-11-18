Збірна Бразилії U-17 стала переможцем юнацького чемпіонату світу

Збірна Бразилії тріумфувала на юнацькому чемпіонаті світу-2019. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу U-17, фінал

Мексика U-17 – Бразилія U-17 – 1:2

Голи: Гонсалес, 66 – Жорже, 83, Лазаро, 90+3

Юнацька збірна Бразилії стала переможцем чемпіонату світу 2019 року. У фінальному матчі "жовто-зелені" у вольовому стилі зуміли вирвати перемогу у мексиканців вже у доданий арбітром час.

Перша половина зустрічі пройшла за рівної гри без забитих м’ячів, однак за ударами переважали номінальні гості (хоча сам фінальний матч проходив у Бразилії). В середині другого тайму півзахисник збірної Мексики Браян Гонсалес відкрив рахунок у матчі. На 83-й хвилині бразильці здобули право на одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Кайо Жорже і зрівняв рахунок у матчі. Все йшло до додаткового часу, однак на третій компенсованій хвилині Лазаро вдалось забити переможний гол за збірну Бразилії.

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Для "селесао" ця перемога на юнацькому чемпіонаті світу стала четвертою в історії. Найбільш титулованою у цій віковій групі U-17 є команда Нігерії, яка п'ять разів перемагала на першостях планети і тричі завоювала срібні нагороди.

До слова, третє місце на юнацькому ЧС-2019 зайняла національна команда Франції. У матчі за бронзу вона здобула перемогу над збірною Нідерландів з рахунком 3:1.

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