Сборная Аргентины благодаря голу Месси обыграла Бразилию в товарищеском матче

Очередная встреча принципиальных соперников завершилась в пользу команды Лионеля Скалони.

Товарищеский матч

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Месси, 13.

С первых минут бразильцы забрали мяч под свой контроль и заставили соперников много работать в отборе. Красивые комбинации "селесау" настолько закрутили головы аргентинских защитников, что Леандро Паредес привез пенальти в свои ворота. Приговор взялся исполнять Габриэл Жезус, но форвард Манчестер Сити не попал в створ ворот. Уже через три минуты право на 11-метровый удар получили аргентинцы: Лионель Месси с первой попытки не смог обыграть Алиссона, но был первым на добивании. Этот гол стал для капитана "альбиселесте" первым после длительной дисквалификации за скандальные слова в адрес КОНМЕБОЛ.

Месси забил первый гол за сборную Аргентины после дисквалификации

После пропущенного гола бразильцы попытались увеличить натиск на оборону соперника, но до голевых моментов дело доходило очень редко. Лучшую возможность сравнять счет упустил Данило: на 37-й минуте защитник Ювентуса классно пробил с линии штрафной, но аргентинцев спас эффектный сейв Андрады.

После перерыва аргентинцы благодаря великолепному взаимодействию Месси и Лаутаро Мартинеса несколько раз серьезно потревожили оборону команды Тите. Бразильцы отвечали регулярными навесами в исполнении Коутинью, которые, правда, некому было замыкать.

Месси мог увеличить преимущество своей команды, но с его ударами на 68-й и 71-й минуте справился Алиссон. Аргентинцы начали проводить замены, которые сбили атакующие порывы Бразилии. Подопечные Скалони во второй половине второго тайма контролировали ход игры и были гораздо ближе ко второму забитому мячу, чем соперник к первому. Лишь в компенсированное время бразильцы сумели организовать нечто похожее на штурм, но аргентинская оборона устояла.

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