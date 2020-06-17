Зажигательные танцы с пивом в руках, крики и беспорядок в раздевалке – как Бавария праздновала титул

Игроки Баварии смогли расслабиться после досрочного оформления чемпионства в Бундеслиге.

Раздевалка мюнхенцев едва не взорвалась во время празднования восьмого "золота" подряд.

Чемпионский гол Левандовски в видеообзоре матча Вердер – Бавария – 0:1

Игроки прыгали, пели, а Дэвид Алаба успел похвастаться своими танцевальными навыками. Почти у каждого в руках была кружка или бутылка пива, уже давно ставшие традицией Баварии. Рядом расбросаны футболки, шорты и различный мусор, но беспорядок никого не беспокоил.

Напомним, впереди у Баварии два тура Бундеслиги и финал Кубка Германии против Байера. Не следует забывать и о Лиге чемпионов, которая должна возобновиться в августе вторым матчем 1/8 финала против Челси.

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