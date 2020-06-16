Боруссия Менхенгладбах разгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундеслиги, вторник

Вольфсбург на выезде разгромно уступил Боруссии М в рамках 32-го тура Бундеслиги. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 32-й тур

Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург – 3:0

Голы: Хофман, 11, 30, Штиндль, 65

Вердер – Бавария – начало в 21:30

Унион Берлин – Падерборн – начало в 21:30

Фрайбург – Герта – начало в 21:30

Боруссия Менхенгладбах принимала Вольфсбург. Хозяевам удалось открыть счет уже в начале матча. На 11-й минуте Хофман, получив прекрасную диагональ от Эмболо, сумел опередить защитника "волков" и в касание пробил в дальний левый угол. Боруссия больше владела мячом, но гости также несколько раз опасно огрызались. Однако это не помешало Хоффману снова, во время контратаки, классно открыться в штрафной и оформить дубль – 2:0.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась. На 65-й окончательного разгрома "волкам" нанес Штиндль. Траоре отдал прекрасную разрезную передачу и он пробил в касание из пределов штрафной. Больше интересных моментов во втором тайме зрители не увидели. Благодаря этой победе Боруссия М с 59-ю очками поднялась на 4-ю строчку турнирной таблицы, зато Вольфсбург с 46-ю пунктами остался на 6-м месте.

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