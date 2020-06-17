Чемпионский гол Левандовски в видеообзоре матча Вердер – Бавария – 0:1

Бавария минимально обыграла Вердер (1:0) в рамках 32-го тура Бундеслиги и одержала восьмое подряд чемпионство. Смотрите видео гола и обзор матча Вердер – Бавария.

Поединок для мюнхенцев выдался тяжелым, ведь Вердеру крайне необходимы очки в борьбе за выживание. Первый острый момент создали именно бременцы – Еггештайн пробил чуть мимо ворот. А вот Левандовски свой момент не упустил – поляк отметился голом в конце первой половины. Во втором тайме Бавария осталась в меньшинстве из-за второй желтой у Дэвиса, однако удержала победный счет и оформила чемпионство.

Бавария получила титульную победу над Вердером, Боруссия М разгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундеслиги, вторник

Благодаря этой победе, Бавария набрала 76 очков и ближайший преследователь – Боруссия – не имеет шансов обогнать Мюнхен. Вердер с 28 пунктами остался на предпоследней строчке.