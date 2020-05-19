УЕФА подготовил новый план доигрывания еврокубков – важные новости для Шахтера и сборной Украины

В прессу просочились детали плана УЕФА по возобновлению прерванных пандемией коронавируса соревнований в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2019/20.

Союз ассоциаций запланировал 17 июня проголосовать за необходимость провести 1/4 финала ЛЧ в формате одного матча, утверждает AS. Именно на эту дату перенесено заседание Исполкома УЕФА, которое должно было пройти 27 мая.

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Такой вариант предложила рабочая группа. Кроме того, после четвертьфинальной стадии состоится "финал четырех". Все поединки этого раунда состоятся в Стамбуле, который и должен был стать хозяином финала в 2020 году. Лига чемпионов возобновит матчи 8 августа, Лига Европы – двумя днями ранее. Относительно ее формата информации пока нет.

Если этот вариант будет утвержден, то УЕФА вынужден будет перенести и поединки национальных сборных в Лиге наций, которые сейчас запланированы на сентябрь. В то время футболисты будут находиться в отпуске.

Напомним, что соревнования в ЛЧ пришлось остановить на стадии 1/8 финала. Пока место в четвертьфиналах турнира завоевали Аталанта, РБ Лейпциг, Атлетико и Пари Сен-Жермен. Что касается Шахтера, то "горняки" в первом матче 1/8 финала ЛЕ обыграли на выезде Вольфбсург (2:1).

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