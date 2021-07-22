Ворскла уже в компенсированное время пропустила гол от КуПС (2:2) во втором раунде квалификации Лиги конференций. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция КуПС – Ворскла на "Футбол 24" стартовал в 19:00 по Киеву. Это первый поединок для украинских команд в еврокубковом сезоне 2021/22. Более того, полтавчане вообще первыми среди всех клубов Украины начали новый сезон. Ворскла стартовала во втором раунде Лиги конференций, а вот КуПС – сегодняшний оппонент команды Юрия Максимова – уже прошел одного соперника. Финны одолели армянский Ноа в первом раунде квалификации – 0:1, 5:0. В чемпионате Финляндии подопечные Симо Валакари занимают вторую строчку турнирной таблицы.

КуПС – Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Юрий Максимов не удивил стартовым составом. В воротах прогнозируемо появился Дмитрий Ризнык, тройку центрбеков составили Чеснаков, Яворский и Бондаренко, для которого этот матч стал дебютным за Ворсклу. На левом и правом флангах действовали Якубу и Пердута соответственно. В центре полузащиты вышли Скляр и Пуцлин, Тилль с Кане действовали ближе к единому номинальному форварду – Руслану Степанюку. Адеринсола Эсеола – самый известный новичок Ворсклы, который пришел из Кайрата – оказался в резерве.

Перед поединком сильный ветер и дождь накрыли финский город Куопио, однако еще перед стартовым свистком вышло солнце. Уже на 3-й минуте хозяева едва не привезли гол в собственные ворота после ошибки голкипера, но Руслан Степанюк, перебрасывая вратаря из-за пределов штрафной, не попал в створ. А на 6-й минуте мяч влетел в ворота Дмитрия Ризныка. Нигериец Удо выиграл силовую борьбу у Яворского после передачи из глубины поля, развернулся и пушечным ударом вогнал мяч в дальний нижний угол! Неудачная игра Сергея Яворского, который отлетел от соперника, оказавшись на газоне, привела к ужасному началу для Ворсклы.

Полтавчане перевели игру на чужую половину, однако реальных моментов у ворот австрийца Йоганнеса Крейдля не было. А вот КуПС едва не забил второй – Попович пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета опустился на сетку ворот Ризныка. Дмитрий уже был отыгран, но фортуна сыграла за украинскую команду. Угловой, удар Себбана – мимо. Активно шли в прессинг подопечные Симо Валакари даже в чужом штрафном, не давая голкиперу и защитникам "зелено-белых" спокойно разыгрывать мяч. Заметно было, что физическая готовность куда лучше у финнов, которые сыграли уже 12 туров чемпионата, тогда как полтавчане проводили только товарняки.

КуПС – Ворскла – видео голов

КуПС продолжил обстреливать ворота Ризныка. Кипер полтавчан однажды вступил в игру, а две другие попытки финнов были неточными. А вот у Ворсклы ударов не было абсолютно – жалкие 25 минут в исполнении команды Максимова на искусственном газоне стадиона в Куопио. Лишь во второй половине тайма "зелено-белые" устроили что-то вроде навала, но осмысленных действий было мало – только ряд прострелов и навесов.

На 29-й минуте полтавчане все же сравняли. Ибрахим Кане после паса Якубу на ход ворвался в штрафную с левого фланга и сумел протолкнуть мяч в дальний угол. 1:1 – очень важный гол в первом тайме и первый забитый мяч Ворсклы в Лиге конференций. Важен, прежде всего, с точки зрения психологии, ведь фактор выездного забитого мяча в этом сезоне уже неактуален.

Перехватила инициативу украинская команда. Степанюк немного не успел на прострел Пердуты, а очередной угловой у ворот КуПС завершился неточным ударом. Значительно меньше стали прессинговать хозяева на чужой половине поля – очевидно, пропущенный гол где-то надломил бронзового призера чемпионата Финляндии. Ниссиля пробил со штрафного метров с 25-ти – в руки Ризныку. Еще более опасный стандарт был у полтавчан, однако Тилль не попал в створ. 1:1 по итогам первого тайма – КуПС значительно превосходил в первые минуты, однако Ворскла сумела забить в ответ благодаря удачным действиям Кане.

На старте второй половины игры Ризнык неудачно сыграл на выходе в борьбе с Поповичем, но Якубу и Яворский подстраховали своего кипера. Степанюк упал в чужой штрафной – рефери из Беларуси не назначил пенальти. А вот в следующем эпизоде арбитр таки указал на точку после игры рукой Томаса. Оливье Тилль развел голкипера и мяч по разным углам. Ворскла на 55-й минуте впервые повела в счете.

Опять начался ливень, которыц сразу внес коррективы в игру. Контролировать мяч на искусственном газоне в таких условиях было еще тем испытанием. Моментов абсолютно не было. КуПС уже не прессинговал, как в первом тайме – такая игра вполне устраивала Ворсклу, ведь такой результат подходил украинской команде. Пошли замены у обеих команд – за Ворсклу в официальных матчах дебютировал Владислав Вакула, пришедший из Шахтера в аренду.

Уже в компенсированное время Дмитрий Ризнык выдал чудо-сейв после удара Удо в нижний угол. Казалось, команда Максимова таки одержит победу, но на 90+6 минуте Диого Томас затолкал мяч в ворота после углового. Арбитр, который компенсировал 4 минуты, тут же дал финальный свисток. 2:2 – полтавчане, пропустив первыми, сумели переломить ход игры, но не удержали победу. Ответный матч состоится в Полтаве 29 июля.

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