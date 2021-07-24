"На предматчевой установке Юрий Максимов просил акцентировать внимание на том, что придется играть на неудобном для полтавской команды поле с искусственным газоном. Во-вторых, чтобы обезопасить защиту, он просил прессинговать хозяев еще на их половине поля.

"Матч с Ворсклой – настоящий триллер": наставник КуПС признался, что помогло финнам достичь положительного результата

Несмотря на то, что мы первыми пропустили, благодаря правильно выбранному плану на игру удалось переломить ход событий на поле, и не только сравнять счет, умело накрыв соперника, но и выйти вперед.

Почему отпраздновали волевую победу? В компенсированное время была допущена системная ошибка. И самое обидное, что ничего не предвещало беды у наших ворот. Сами виноваты. Поскольку в этом сезоне уже нет преимущества у команды, которая забила в гостях гол, то в ответном поединке все надо начинать с нуля. Мы уже не имеем права расслабляться, нужно только побеждать", – сказал Чеснаков в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Ворскла не смогла удержать победу в выездном поединке Лиги конференций против финского КуПС, пропустив на шестой добавленной минуте. Ответный матч состоится в Полтаве 29 июля.

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций