Легенда Динамо, а ныне селекционер "бело-синих" Александр Заваров поделился мыслями о перспективах Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко и Георгия Бущана перейти в другой клуб.

"Переросли ли они уровень Динамо? Они еще ничего не сказали здесь. Им еще надо здесь доказать, а потом перерастать.

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Они должны, как минимум, выиграть чемпионат Украины, быть активными на поле, делать все для команды, а потом уже получать приглашения. Президент клуба будет уже отпускать, когда будет видно. У них пока еще все впереди.

Во-первых, нужно развиваться, потому что Динамо – неплохая команда для имиджа. Думаю, им всем нужно еще крепче встать на ноги и показывать Динамо", – сказал Заваров в комментарии YouTube-каналу "Кент".

Напомним, Динамо после 19-ти туров уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков.

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