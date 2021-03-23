"Артем Беседин и Виктор Цыганков почувствовали дискомфорт во время предматчевых тренировок. У Беседина повреждение приводящей мышцы, а у Виктора – икроножной. В период матчей сборных они будут заниматься лечением в расположении клуба. О сроках возвращения пока говорить рано.

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Что касается Беньямина Вербича, скоро он планирует приступить к беговой работе. Владимир Костевич прошел компьютерную диагностику в Польше, скоро прибудет в Киев и приступит к беговой работе. Не в Украине пока находится и Никита Бурда. Он проходит реабилитацию в Сербии. Кроме того, не тренируется и голкипер Руслан Нещерет. У него воспаление сухожилия бицепса. Он пропустит несколько недель", – цитирует врача официальный сайт Динамо.

К слову, киевляне проведут следующий официальный поединок в УПЛ уже после паузы на матчи сборных. Соперником будет Александрия, а матч состоится на выезде.

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