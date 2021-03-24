"Чи переросли вони рівень Динамо? Вони ще нічого не сказали тут. Їм ще треба тут довести, а потім переростати.

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Вони повинні, як мінімум, виграти чемпіонат України, бути активними на полі, робити все для команди, а потім вже отримувати запрошення. Президент клубу буде вже відпускати, коли буде видно. У них поки ще все попереду.

По-перше, потрібно розвиватися, тому що Динамо – непогана команда для іміджу. Думаю, їм всім потрібно ще міцніше стати на ноги і показувати Динамо", – сказав Заваров у коментарі YouTube-каналу "Кент".

Нагадаємо, Динамо після 19-ти турів впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.

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