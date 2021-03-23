"Для того, чтобы сделать какой-то для себя вывод, нужно быть внутри. Может, там было такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мне сложно судить.

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Но я думаю, что нужно с уважением относиться и тренеру к игроку, и игроку к тренеру, что самое главное. Были причины или нет – сказать сложно. Я не хочу вмешиваться, рассуждать на эту тему. Это бесполезный вариант. И Селезнев будет прав, и Костышин будет прав. Но есть дисциплина. А как дальше происходило – мне сложно сказать", – отметил Заваров в комментарии YouTube-каналу "Кент".

Напомним, контракт Селезнева принадлежит Колосу, но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах. В текущем сезоне Евгений провел за "хлеборобов" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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