"Для того, щоб зробити якийсь для себе висновок, потрібно бути всередині. Може, там було таке, що ані в казці сказати, ані пером описати. Мені складно судити.

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Але я думаю, що потрібно з повагою ставитися і тренеру до гравця, і гравцю до тренера, що найголовніше. Були якісь причини чи ні – сказати складно. Я не хочу втручатися, розмірковувати на цю тему. Це марний варіант. І Селезньов буде правий, і Костишин буде правий. Але є дисципліна. А як далі відбувалося – мені складно сказати", – зазначив Заваров у коментарі YouTube-каналу "Кент".

Нагадаємо, контракт Селезньова належить Колосу, але футболіст був виключений зі складу команди після конфлікту із головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за "хліборобів" 12 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.

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