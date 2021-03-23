Заваров – про конфлікт Селезньова і Костишина: Може, там було таке, що ані в казці сказати, ані пером описати
Екс-тренер збірної України Олександр Заваров не хотів би вішати всіх собак на форварда Колоса Євгена Селезньова.
"Для того, щоб зробити якийсь для себе висновок, потрібно бути всередині. Може, там було таке, що ані в казці сказати, ані пером описати. Мені складно судити.
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Але я думаю, що потрібно з повагою ставитися і тренеру до гравця, і гравцю до тренера, що найголовніше. Були якісь причини чи ні – сказати складно. Я не хочу втручатися, розмірковувати на цю тему. Це марний варіант. І Селезньов буде правий, і Костишин буде правий. Але є дисципліна. А як далі відбувалося – мені складно сказати", – зазначив Заваров у коментарі YouTube-каналу "Кент".
Нагадаємо, контракт Селезньова належить Колосу, але футболіст був виключений зі складу команди після конфлікту із головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за "хліборобів" 12 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.
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