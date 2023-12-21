"Давайте пока не будем мешать Усику в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Это самый высокий в мире уровень для бокса.

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При этом Саша интересуется футболом, он у нас в команде. У него есть большое желание сыграть, на Winter Cup он уже играл за Полесье и вы видели, что сильный спортсмен – он силен не только в своем виде спорта. Усик обязательно осуществит свою мечту и выйдет на поле в УПЛ за Полесье", – цитирует Буткевича Український футбол.

Напомним, в июле 36-летний Усик подписал с Полесьем однолетний контракт. Ранее он заявлял, что хочет максимально проявить себя в житомирском клубе, а его главная цель – сыграть против Динамо.

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