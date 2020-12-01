Схоже, що вже екс-форвард брестського Динамо Артем Мілевський не любить, коли йому вказують що робити.

Вболівальники брестського Динамо у коментарях до світлини в Instagram намагались підбурити гравців команди підтримати екс-прес-секретаря клубу Ольгу Хіжинкову, яка була затримана через участь у протестах проти Олександра Лукашенка.

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Втім, Мілевському такі заклики не сподобались. Спочатку він грубо відповів на перший подібний коментар: "Без тебе с**а розберемось". А у відповідь на допис: "Соромно за вас! Ольга 40 діб із безхатьками, а у вас свято", екс-зірка Динамо написав: "Завали ї**ло, тільки можете тут гавкати, без тебе розберемось, що робити".

Зазначимо, що Артем покидає Динамо Брест. У сезоні 2020 Мілевський зіграв у 35 матчах, відзначившись 6 голами та 7 асистами.

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