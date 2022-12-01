"Раньше я говорил, что команде не хватает фактурного форварда, который сбрасывал бы мячи. Надо проанализировать все то, что было сделано до сих пор, все, над чем нужно работать в дальнейшем.

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Сейчас будет большая пауза, во время которой следует обсудить все моменты, связанные не только с этой позицией. Много моментов нужно обсудить. Надеюсь на плодотворную работу в этот период.

Хотелось бы, чтобы Николай Шапаренко как можно скорее восстановился после тяжелой травмы. Его отсутствие чувствуется, он нужен команде. Конечно, мы следим и за игроками, которые арендованы другими командами, чтобы в любой момент мы могли вернуть игрока, который может приносить нам пользу. Это полезный опыт для молодых игроков, когда они переходят в другие команды и имеют больше времени. Таким образом, лучше видно развитие игроков", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, на зимнюю паузу киевляне ушли на 3-ю строчку турнирной таблицы, набрав 30 баллов. У лидера – СК Днепр-1 – 35 очков и игра в запасе.

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