В матче 25-го тура Ла Лиги Атлетико на выезде одолел Вильярреал 2:0. Интересный инцидент произошел после второго гола, автором которого стал форвард "матрасников" Жоау Фелиш.

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21-летний португалец сразу после взятия ворот приложил палец к губам и воскликнул что-то на португальском языке в сторону скамейки запасных Атлетико. Как позже удалось расшифровать испанским журналистам, Фелиш таким образом обратился к своему товарищу по команде Ренану Лоди. Перед матчем бразильский защитник предложил португальцу "зарядить свои батареи и играть на должном уровне". "Заткни, бл**ь, пасть" – услышал Лоди в ответ от своего партнера.

Этот эпизод порадовал главного тренера команды, который считает вполне приемлемой такую ​​спортивную злость.

"О значении этого жеста лучше спросить у самого игрока. Он забил отличный гол. Он вышел и преуспел во втором тайме. Мне нравится, когда футболисты бунтуют, когда они выглядят сильными. У Фелиша есть гордость, он хочет изменить ситуацию. Он давно не забивал, он нужен этой команде. Когда игроки бунтуют и проявляют эмоции – мне это подходит", – цитирует Симеоне издание Mundo Deportivo.

Напомним, после 25-ти туров "матрасники" лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. Подопечные Симеоне опережают Барселону на 5 пунктов и имеют игру в запасе.

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