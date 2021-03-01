Аргентинский наставник "матрасников" уже вписал свое имя в историю мадридского клуба.

Чемпионский ход мадридского Атлетико в 25-м туре Ла Лиги не смог остановить Вильярреал. Будущий соперник киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы на своем поле уступил "матрасникам" со счетом 0:2.

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Для главного тренера Атлетико Диего Симеоне эта победа стала уже 308-й во всех турнирах на посту наставника мадридцев, сообщает Opta. 50-летний аргентинец повторил клубный рекорд Луиса Арагонеса по этому показателю. При этом Симеоне понадобилось 512 матчей, тогда как Арагонесу – 612.

К слову, по количеству побед среди тренеров всех клубов в истории Ла Лиги Симеона и Арагонес делят 2-3 место, уступая Мигелю Муньосу, добывшему 357 побед с мадридским Реалом.

Напомним, Симеоне возглавил Атлетико в декабре 2011 года. За это время он один раз выигрывал чемпионат Испании, завоевал Кубок и Суперкубок страны, дважды победил в Лиге Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

После 25-ти туров "матрасники" лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. Подопечные Симеоне опережают Барселону на 5 пунктов и имеют игру в запасе.

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