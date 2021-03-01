У матчі 25-го туру Ла Ліги Атлетіко на виїзді здолав Вільяреал 2:0. Цікавий інцидент трапився після другого гола, автором якого став форвард "матрацників" Жоау Феліш.

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21-річний португалець одразу після взяття воріт приклав палець до губ і вигукнув щось португальською у бік лави запасних Атлетіко. Як пізніше вдалось розшифрувати іспанським журналістам, Феліш таким чином звернувся до свого товариша по команді Ренана Лоді. Перед матчем бразильський захисник запропонував португальцю "зарядити свої батареї і грати на належному рівні". "Заткни, бл**ь, пащеку" – почув Лоді у відповідь від свого партнера.

Цей епізод потішив головного тренера команди, який вважає цілком прийнятною таку спортивну злість.

"Про значення цього жесту краще запитати у самого гравця. Він забив відмінний гол. Він вийшов і досяг успіху у другому таймі. Мені подобається, коли футболісти бунтують, коли вони виглядають сильними. У Феліша є гордість, він хоче змінити ситуацію. Він давно не забивав, він потрібний цій команді. Коли гравці бунтують і проявляють емоції – мені це підходить", – цитує Сімеоне видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, після 25-ти турів "матрацники" лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 58 очок. Підопічні Сімеоне випереджають Барселону на 5 пунктів і мають гру в запасі.

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