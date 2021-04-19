"Мое отношение к этому турниру не изменилось. Мое мнение по этому поводу также не изменилось. Вчера я впервые услышал об этом, но мне было не до того – я пытался подготовить команду к сложному матчу против Лидса.

АПЛ созвала срочное заседание из-за Европейской Суперлиги – 6 топ-клубов не пригласили

Мы получили некоторую информацию, но немного. В основном все новости я узнавал из газет. Это тяжелая тема. Люди недовольны, и я их понимаю. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни игроки ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это все приведет", – цитирует Клоппа BBC.

В 2019-м немецкий специалист выступил против Суперлиги, аргументировав, что такой турнир уже существует под названием Лига чемпионов. Напомним, Ливерпуль стал одним из 12-ти клубов основателей скандального турнира.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря