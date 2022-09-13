Менди признали невиновным по одному из обвинений в изнасиловании
20:58 - Читати українською
По одному из пунктов обвинения Королевский суд Честера признал левого защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди невиновным по делу об изнасиловании.
Как информирует Sky Sports, Менди был признан невиновным в изнасиловании 19-летней девушки, которая утверждала, что инцидент произошел в июле 2021 года.
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Судья Стивен Эверетт снял обвинения с подсудимых, потому что сторона обвинения не представила дополнительных доказательств.
Ранее Менди обвиняли в 8 эпизодах изнасилования. Суды по оставшимся делам состоятся согласно графику.
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