По одному из пунктов обвинения Королевский суд Честера признал левого защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди невиновным по делу об изнасиловании.

Как информирует Sky Sports, Менди был признан невиновным в изнасиловании 19-летней девушки, которая утверждала, что инцидент произошел в июле 2021 года.

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Судья Стивен Эверетт снял обвинения с подсудимых, потому что сторона обвинения не представила дополнительных доказательств.

Ранее Менди обвиняли в 8 эпизодах изнасилования. Суды по оставшимся делам состоятся согласно графику.

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