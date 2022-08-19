Менди выдвинули ряд обвинений в изнасиловании. Одна из потенциальных жертв рассказала историю общения с французом, сообщает The Guardian.

Менди провел в тюрьме всего несколько дней – суд принял залог, но взял не только деньги

По ее словам, Бенжамен выхватил телефон, закрыл ее в комнате и сказал, что не выпустит, пока она перед ним не разденется. Она вроде говорила, что не хочет заниматься сексом, но футболист Манчестер Сити ее заставил.

"Он говорил, что я слишком застенчива, но я ему четко сказала, что просто не хочу интима. А он начал рассказывать, что переспал с 10 000 женщин", – говорит женщина.

Адвокат Менди представил в судье записи, которые женщина в тот вечер оставляла своим друзьям. Там проскакивают фразы "буду трах*ться" и "если я когда-нибудь забеременею, то именно сегодня".