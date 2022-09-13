За одним із пунктів звинувачення Королівський суд Честера визнав лівого захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді невинним у справі про зґвалтування.

Як повідомляє Sky Sports, Менді був визнаний невинним у зґвалтуванні 19-річної дівчини, яка стверджувала, що інцидент стався у липні 2021 року.

Менді вихвалявся своїй жертві, що переспав з 10000 жінок

Суддя Стівен Еверетт зняв звинувачення з підсудних, адже сторона звинувачення не надала додаткових доказів.

Раніше Менді звинувачували у вісьмох зґвалтуваннях. Суди у справах, що залишилися, відбудуться згідно з графіком.

Маліновському вже пізно в АПЛ: чому українець залишився в Аталанті і що буде далі?