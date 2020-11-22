Орландо Сити и Нью-Йорк Сити разыграли очень драматическую серию 11-метровых в 1/8 финала МЛС. Главным действующим лицом стал Родриго Шлегель – защитник, который встал в ворота и отразил решающий пенальти.

МЛС, плей-офф. 1/8 финала

Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 1:1 (по пен. 6:5)

Голы: Нани, 5 (пен) – Шано, 8

Удаления: Руан, 87, Гальесе (в серии пенальти)

Орландо Сити открыл счет уже в дебюте – экс-хавбек Манчестер Юнайтед и чемпион Евро-2016 Нани реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Однако уже через 3 минуты Нью-Йорк Сити отыгрался после розыгрыша углового.

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Дело дошло до серии пенальти, которая оказалась крайне нетипичной. Голкипер Орландо Сити Гальесе отразил удар соперника, а тренер и команда побежали праздновать победу. Впрочем, их радость была преждевременной – арбитр показал вратарю вторую желтую и удалил с поля за то, что тот покинул линию ворот до удара.

В конце концов, в ворота стал 23-летний аргентинский защитник Родриго Шлегель. Именно ему суждено было стать героем вечера – левый бек отразил один 11-метровый, после чего Орландо реализовал свой удар и прошел дальше. Вероятно, этот вечер стал лучшим в жизни Шлегеля – как минимум, в футбольной ее сфере.

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