Орландо Сіті та Нью-Йорк Сіті розіграли надзвичайно драматичну серію 11-метрових в 1/8 фіналу МЛС. Головною дійовою особою став Родріго Шлегель – захисник, який став у ворота та відбив вирішальний пенальті.

МЛС, плей-офф. 1/8 фіналу

Орландо Сіті – Нью-Йорк Сіті – 1:1 (по пен. 6:5)

Голи: Нані, 5 (пен) – Шано, 8

Вилучення: Руан, 87, Гальєсе (в серії пенальті)

Орландо Сіті відкрив рахунок вже в дебюті – екс-хавбек Манчестер Юнайтед та чемпіон Євро-2016 Нані реалізував пенальті, призначений за гру рукою. Проте вже за 3 хвилини Нью-Йорк Сіті відігрався після розіграшу кутового.

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Справа дійшла до серії пенальті, яка виявилася вкрай нетиповою. Голкіпер Орландо Сіті Гальєсе відбив удар суперника, а тренер та команда побігли святкувати перемогу. Втім, їхня радість була передчасною – арбітр показав воротареві другу жовту та вилучив з поля за те, що той залишив лінію воріт до удару.

Зрештою, у ворота став 23-річний аргентинський захисник Родріго Шлегель. Саме йому судилося стати героєм вечора – лівий бек відбив один 11-метровий, після чого Орландо реалізував свій удар та пройшов далі. Ймовірно, цей вечір став найкращим у житті Шлегеля – як мінімум, у футбольній його сфері.

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