Український захисник Ворскли Ілля Крупський може перейти у Спарту, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, сторони планують розпочати переговори вже у це трансферне вікно. Зазначається, що 19-річний футболіст також входить до розширеного шорт-листа талановитих футболістів Східної Європи відомого холдингу Ред Булл, під патронатом якого виступає декілька футбольних клубів.

Нагадаємо, Крупський – вихованець ДЮСШ Вінниці та запорізького Металурга. На дорослому рівні дебютував за Ворсклу, до якої перебрався у лютому 2021 року. У поточному сезоні провів за полтавців 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами. Його контракт з "зелено-білими" чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, Спарта після 19-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Чехії на першій сходинці, випереджаючи найближчого конкурента на 5 очок.

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