Евгений Кучеренко после заграничного вояжа снова будет выступать в украинском первенстве.

Украинский голкипер Евгений Кучеренко продолжит карьеру в ЛНЗ, сообщает пресс-служба новичка УПЛ.

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24-летний вратарь перешел в черкасский клуб из грузинской Дилы в статусе свободного агента. Об условиях и сроках соглашения не сообщается.

Напомним, Кучеренко – воспитанник Шахтера. Выступал за португальскую Лейрию, хмельницкое Подолье, Колос и казахский Аксу. За Дилу играл с февраля 2023 года (к слову, при непосредственном участии Евгения грузины в августе выбили Ворсклу из Лиги конференций). Всего за Дилу Кучеренко провел 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов (в 14 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает украинца в 250 тысяч евро.

ЛНЗ на зимнюю паузу ушел на 10-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 20 очков. Свой первый официальный матч весной черкасцы проведут против Кривбасса (ориентировочная дата – 24 февраля).

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