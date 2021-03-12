Защитник "желтой субмарины" Пау Торрес считает, что победа над киевлянами позволит его команде оборвать восьмиматчевую безвыигрышную серию в Примере, психологически обнулив команду.

"Мы достигли отличного результата, но мы уже видели, что было с Зальцбургом (Вильярреал проигрывал по ходу матча 0:1, – прим.), поэтому знаем, что впереди еще ответный матч. Хотя это хороший результат, он был нам нужнее.

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Команда знала, как сделать шаг вперед. У нас были не лучшие результаты в чемпионате, мы знали, что матч против Динамо был важен, ведь он мог поменять эту динамику. Мы были командой, которая хочет контролировать игру, и добились этого.

Забил гол в ситуации, когда защитник может забить. Очень хороший пас от Морено. Мы хорошо подготовились, получилось, что забили два защитника", – цитирует Торреса издание Mundo Deportivo.

Напомним, Вильярреал в выездном поединке 1/8 финала Лиги Европы одолел Динамо со счетом 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество перед ответной игрой, которая состоится 18 марта.

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