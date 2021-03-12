Оборонець "жовтої субмарини" Пау Торрес вважає, що звитяга над киянами дозволить його команді обірвати восьмиматчеву безвиграшну серію у Прімері, психологічно обнуливши команду.

"Ми досягли чудового результату, але ми вже бачили, що було з Зальцбургом (Вільяреал програвав по ходу матчу 0:1, – прим.), тому знаємо, що попереду ще матч-відповідь. Хоча це хороший результат, він був нам потрібніший.

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Команда знала, як зробити крок вперед. У нас були не найкращі результати у чемпіонаті, ми знали, що матч проти Динамо був важливий, адже він міг поміняти цю динаміку. Ми були командою, яка хоче контролювати гру, і домоглися цього.

Забив гол в ситуації, коли захисник може забити. Дуже хороший пас від Морено. Ми добре підготувалися, вийшло, що забили два захисника", – цитує Торреса видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Вільяреал у виїздному поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи здолав Динамо з рахунком 2:0, забезпечивши собі комфортну перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться 18 березня.

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