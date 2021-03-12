Полузащитник Вильярреала Этьен Капуе считает, что выход в четвертьфинал Лиги Европы его команде еще не обеспечен.

"Мы провели великолепный матч, но это только половина дела. Через неделю они приедут к нам очень мотивированными.

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Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, можем быть наказаны за это", – сказал Капуе в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Динамо в домашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы уступило подопечным Унаи Эмери со счетом 0:2 и усложнило себе задачу выхода в следующую стадию соревнований. Ответный матч состоится 18 марта.

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