Забавный эпизод с участием защитника лондонского Вест Хэма Иссы Диопа случился до и после поединка 8-го тура английской Премьер-лиги против Фулхэма.

Центрбек перед стартом встречи отдал свое обручальное кольцо на хранение одному из работников "молотков".

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Однако после финального свистка Диопа ждал неприятный сюрприз. Когда он решил забрать свой перстень, то работник клуба не смог его найти. В панике кольцо начал искать едва ли не весь персонал лондонцев. В конце концов, пропажу нашли, а Диоп со спокойной душой поехал домой.

К слову, Вест Хэм минимально одолел Фулхэм благодаря голу Томаша Соучека. Команда Дэвида Мойеса на международную паузу ушла на 12-й строчке АПЛ.

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