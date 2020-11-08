У Вест Хэма наконец-то завершилась серия из 5 матчей подряд против лидеров, во время которой лондонцы обыграли Лестер и отобрали очки у Тоттенхэма и Манчестер Сити. Настал черед играть с более простыми соперниками. "Молотки" до сих пор не могут рассчитывать на Майкла Антонио, который все еще находится в лазарете, но для Андрея Ярмоленко это не открыло путь в стартовый состав.

Хозяева с первых минут решили показать Фулхэму, что его гостевой статус не будет просто номинальным. На 4-й Масуаку стрелял с левого угла вратарской, а Крессвелл добивал – Ареола был на высоте. Вскоре все тот же Крессвел стрелял с линии штрафной, голкипер и здесь перевел на угловой. После подачи бил Алле – только перекладина. "Котеджеры" ответили штрафным Митровича, который пробил в стенку.

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Похоже, на начало игры команды потратили слишком много энергии. Постепенно события превращались во все более монотонные, а назвать кого-то фавритом становилось все сложнее. Вот вам факт – уже к 10-й минуте команды на двоих нанесли десять ударов по воротам, а за остаток первого тайма – только три.

Вторую половину встречи также активнее начали хозяева. На 49-й Вест Хэм заработал опасный штрафной в зоне полукруга. Удар исполнял Крессвелл и попал в перекладину. К сожалению, это была единичная вспышка опасности. Мойес пытался расшевелить игру заменами, среди которых не нашлось места Ярмоленко, но ситуации это не изменило.

Вырвать победу Вест Хэм мог только в компенсированное время. Новичок команды Саид Бенрама расшатал соперника и выкатил под удар Соучеку, а тот не промахнулся. Однако через несколько минут Фулхэм получил право на пенальти, но Лукман пробил просто провально. Очередные три очка позволили "молотам" подняться 11 место в турнирной таблице, имея аналогичное количество очков. У Фулхэма осталось 4 пункта и 17-ступенька.