Кумедний епізод за участі оборонця лондонського Вест Хема Ісси Діопа трапився до та після поєдинку 8-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Фулхема.

Центрбек перед стартом зустрічі віддав свою обручку на зберігання одному з працівників "молотків".

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Та після фінального свистка на Діопа чекав неприємний сюрприз. Коли він вирішив забрати свій перстень, то працівник клубу не зміг його знайти. У паніці обручку почав шукати ледь не весь персонал лондонців. Зрештою, втрачений предмет знайшли, а Діоп зі спокійною душею поїхав додому.

До слова, Вест Хем мінімально здолав Фулхем завдяки голу Томаша Соучека. Команда Девіда Мойєса на міжнародну паузу пішла на 12-й сходинці АПЛ.

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