Защитник сборной Украины U-19 Хахлев: Мы очень хотели играть в финале Евро-2018

Полузащитник сборной Украины U-19 прокомментировал поражение от Португалии в полуфинале Евро-2018.

"Спасибо за невероятную поддержку! Никакие слова не смогут описать то, что произошло сегодня на футбольном поле. Мы отчаянно хотели играть в финале и каждый из нас отдал все силы чтобы воплотить это в реальность, но это уже история. Хочу извиниться перед всем украинским народом за этот неудачный результат. Спасибо еще раз, что были рядом и болели – это было классно!", – написал Хахлев в своем Фейсбук.

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов

Напомним, сборная Украины U-19 потерпела разгромное поражение от Португалии в полуфинале Евро-2018 и вылетела из турнира, но попала на чемпионат мира-2019 U-20.