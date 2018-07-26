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Защитник сборной Украины U-19 Хахлев: Мы очень хотели играть в финале Евро-2018

23:27 4 Читати українською
Защитник сборной Украины U-19 Хахлев: Мы очень хотели играть в финале Евро-2018
Сборная Украины U-19 / УЕФА

Полузащитник сборной Украины U-19 прокомментировал поражение от Португалии в полуфинале Евро-2018.

"Спасибо за невероятную поддержку! Никакие слова не смогут описать то, что произошло сегодня на футбольном поле. Мы отчаянно хотели играть в финале и каждый из нас отдал все силы чтобы воплотить это в реальность, но это уже история. Хочу извиниться перед всем украинским народом за этот неудачный результат. Спасибо еще раз, что были рядом и болели – это было классно!", – написал Хахлев в своем Фейсбук.

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5 – видео голов

Напомним, сборная Украины U-19 потерпела разгромное поражение от Португалии в полуфинале Евро-2018 и вылетела из турнира, но попала на чемпионат мира-2019 U-20.

Евро-2018 (U 19)Полуфинал

Украина U-19 - Португалия U-19: Четверг 26 июля 2018

Украина U-19
Матч окончен
0 : 5
Португалия U-19
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Алексей Хахлёв Алексей Хахлёв Украина U-19 Украина U-19 Португалия U-19 Португалия U-19 Украина U-19 - Португалия U-19 Сборная Украины
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