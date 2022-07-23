Тот же защитник Суонси в борьбе за мяч / фото Charlton FC

Товарищеский поединок между Чарльтоном и Суонси имел очень мало шансов быть замеченным нейтральными болельщиками. Впрочем, защитник "лебедей" Гарри Дарлинг решил добавить перца противостоянию.

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Уже на 4-й минуте он открыл счёт, однако жертвой Гарри стал его же голкипер. Защитник под давлением соперника в собственной штрафной отдал пас обратно, однако мяч полетел точно в дальний угол собственных ворот. Этот гол оказался единственным в первом тайме. К счастью для команды Дарлинга, гости сумели перевернуть ход встречи, одержав волевую победу над Чарльтоном.

Albie Morgan's pressure pushes Swansea back and Harry Darling passes straight past his own keeper!



Watch live: https://t.co/dGjPrcVXIb#cafc 1 #swans 0 pic.twitter.com/7XoLV9J4DG — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) July 23, 2022

Забавно, что это далеко не первый подобный автогол за последнюю неделю. Похожим образом в матче против мексиканской Америки "отличился" Рис Джеймс. Защитник Данди Юнайтед – Чарли Мелгрю – в поединке с Сандерлендом умудрился забить в свои ворота с центра поля, а в квалификации Лиги конференций защитник Осиека Дарко Неяшмич ошеломил собственного голкипера с 45-ти метров.

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