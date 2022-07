Товарищеский поединок между Чарльтоном и Суонси имел очень мало шансов быть замеченным нейтральными болельщиками. Впрочем, защитник "лебедей" Гарри Дарлинг решил добавить перца противостоянию.

В Нигерии разыграли самую позорную серию пенальти в истории футбола – курьезное видео из договорного финала

Уже на 4-й минуте он открыл счёт, однако жертвой Гарри стал его же голкипер. Защитник под давлением соперника в собственной штрафной отдал пас обратно, однако мяч полетел точно в дальний угол собственных ворот. Этот гол оказался единственным в первом тайме. К счастью для команды Дарлинга, гости сумели перевернуть ход встречи, одержав волевую победу над Чарльтоном.

Albie Morgan's pressure pushes Swansea back and Harry Darling passes straight past his own keeper!



Watch live: https://t.co/dGjPrcVXIb#cafc 1 #swans 0 pic.twitter.com/7XoLV9J4DG