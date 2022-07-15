Финал чемпионата штата Огун между командами Ремо Старз и Иджебу Юнайтед стал настоящим позором футбола и честной игры.

Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, а то, что произошло в серии пенальти, вызвало немало обсуждений. В самом деле, что-то подобное сложно вспомнить.

95:0 и 91:1 – в Западной Африке расследуют два матча с аномальными счетами

Подозрение вызвал уже первый удар Иджебу Юнайтед, когда голкипер безразлично стоял на линии ворот, пропустив гол. А один из ударов игрока команды Ремо Старз вообще стал вирусным. Футболист умышленно запустил мяч в район углового флажка. При этом еще и театрально схватился за голову, притворяясь отчаянием от нереализованной попытки.

В итоге серия 11-метровых завершилась победой Иджебу Юнайтед со счетом 3:0, а болельщики не сомневаются, что матч был договорным. Об этом сообщает Givemesport.

"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра