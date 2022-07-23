Товариський поєдинок між Чарльтоном і Суонсі мав дуже мало шансів бути поміченим нейтральними вболівальниками. Втім, захисник "лебедів" Гаррі Дарлінг вирішив додати перцю протистоянню.

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Вже на 4-й хвилині він відкрив рахунок, однак жертвою Гарі став його ж голкіпер. Оборонець під тиском суперника у власному штрафному віддав пас назад, однак м'яч полетів точнісінько в дальній кут власних воріт. Цей гол виявився єдиним у першому таймі. На щастя для команди Дарлінга, гості зуміли перевернути хід зустрічі, здобувши вольову перемогу над Чарльтоном.

Albie Morgan's pressure pushes Swansea back and Harry Darling passes straight past his own keeper!



Watch live: https://t.co/dGjPrcVXIb#cafc 1 #swans 0 pic.twitter.com/7XoLV9J4DG — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) July 23, 2022

Дотепно, що це далеко не перший подібний автогол за останній тиждень. Схожим чином у матчі проти мексиканської Америки "відзначився" Ріс Джеймс. Захисник Данді Юнайтед – Чарлі Мелгрю – в поєдинку з Сандерлендом примудрився забити у власні ворота з центра поля, а в кваліфікації Ліги конференцій оборонець Осієка Дарко Неяшміч приголомшив власного голкіпера з 45-ти метрів.

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