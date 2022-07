Товариський поєдинок між Чарльтоном і Суонсі мав дуже мало шансів бути поміченим нейтральними вболівальниками. Втім, захисник "лебедів" Гаррі Дарлінг вирішив додати перцю протистоянню.

Вже на 4-й хвилині він відкрив рахунок, однак жертвою Гарі став його ж голкіпер. Оборонець під тиском суперника у власному штрафному віддав пас назад, однак м'яч полетів точнісінько в дальній кут власних воріт. Цей гол виявився єдиним у першому таймі. На щастя для команди Дарлінга, гості зуміли перевернути хід зустрічі, здобувши вольову перемогу над Чарльтоном.

