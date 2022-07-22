Казахский Кызыл-Жар на своем поле безнадежно уступал Осиеку со счетом 0:2. Впрочем, хорваты сами решили добавить интриги.

В Нигерии разыграли самую позорную серию пенальти в истории футбола – курьезное видео из договорного финала

На 84-й минуте Дарко Неяшмич надумал отдавать передачу голкиперу из центра поля. Хавбек Осиека не оглянулся назад и не заметил, что вратарь покинул свои владения. Итог – забавный автогол с 45 метров, оставивший казахам надежды на второй матч.

Заметим, что в обеих командах есть украинцы. Полузащитник Юрий Бушман отыграл весь матч за Кызыл-Жар, а вот центрбек Евгений Чеберко не попал даже в заявку Осиека.

Миколенко зірвав овації у матчі проти Арсенала – фанати обурилися жартом про українця, а конкурент Віталія провалився