Защитник Мирослав Мазур стал игроком Эстерсунда, сообщает официальный сайт шведского клуба.

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23-летний защитник подписал с представителем второго по силе дивизиона контракт на срок до 31 декабря 2023 года.

К слову, украинец уже выступал в Швеции – в 2020 году он в составе Умео в 19 матчах забил два гола.

Напомним, Мазур – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал именно в киевском клубе в 2015 году. Выступал за черновицкую Буковину, киевский Арсенал, полтавскую Ворсклу и молдавский Сфинтул Георге. Последним его клубом была польская Ягеллония, которую он покинул летом 2021 года и с тех пор находился без команды. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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