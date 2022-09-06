Легионер днепрян Янис Хамаш феерическим дебютом за "спортклубовцев" заслужил приглашение в главную команду страны.

Защитник СК Днепр-1 Янис Хамаш получил вызов в сборную Алжира на сентябрьские товарищеские матчи, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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"Лисы пустыни" в конце месяца проведут 2 спарринга – 23 сентября с Гвинеей и 27 сентября с Нигерией.

Напомним, Хамаш присоединился к днепрянам на прошлой неделе. 23-летний защитник уже успел феерично дебютировать за команду Александра Кучера – в матче 3-го тура УПЛ против Вереса он отличился голом и результативной передачей.

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